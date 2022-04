Sagrada Esperança rescinde com Depú após avançado abandonar o centro de estágio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente do Sagrada Esperança, José Muacabalo, confirmou este sábado que o clube campeão angolano de futebol rescindiu o contrato com o avançado Depú, melhor marcador do Girabola, por mútuo acordo.

O dirigente disse que a rescisão entre as partes foi efetivada a pedido do jogador, após este abandonar o centro de estágio da equipa, em Luanda, sem aviso prévio, durante as últimas duas semanas.

"O jogador solicitou a rescisão de contrato e nós aceitámos. Estamos agora a cumprir outros trâmites legais para evitar possíveis situações desagradáveis no futuro", disse José Muacabalo.

Esta semana, José Muacabalo revelou que Depú, melhor marcador do Girabola, com 19 golos, e que estava em final de contrato com o Sagrada Esperança, abandonou a equipa, por aliciamento de outros clubes.

Muacabalo acrescentou que o jogador fugiu da concentração, depois de se ter recusado a ser operado, em Luanda, referindo ainda que o avançado tinha viajado para Portugal para realizar tratamentos e que os mesmos estariam a ser pagos pelo Petro de Luanda, clube com o qual o Depú terá, alegadamente, assinado um contrato por três épocas, no valor de mais de 10 milhões de kwanzas.