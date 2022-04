Treinador português Alexandre Santos renova pelo Petro de Luanda

A história de sucesso de Alexandre Santos ao leme do Petro de Luanda vai conhecer mais capítulos. O emblema da capital angolana anunciou esta terça-feira a renovação com o treinador português, de 45 anos, até maio de 2023, depois do ex-Alverca, Real e Sporting sub-23 ter chegado no início da época pela mão do diretor-desportivo, também português, Bruno Vicente.O Petro lidera o Girabola com 58 pontos em 23 jornadas, mais dois pontos do que o Sagrada Esperança que tem mais três jogos realizados.Na Liga dos Campeões africanos, a equipa de Alexandre Santos derrotou o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e está nas meias-finais da prova 21 anos depois.