A oferta que mudou o futebol na Arábia Saudita: 4 mil dólares e uma casa para jogar na... 3.ª divisão

Não é segredo que o futebol na Arábia Saudita se tem vindo a desenvolver nos últimos meses e, prova disso, é o interesse que vários jogadores têm demonstrado em chegar às principais divisões daquele país, que também oferecem condições que agradam à maioria. Em entrevista à 'Marca', Valentín Nicolás, CEO da 'FutbolJobs', uma plataforma "que liga diretamente os diferentes usuários do mundo do futebol", explicou como tem tentado adquirir talentos, dando a conhecer uma proposta tentadora que publicou em junho do ano passado nas redes sociais, de 3 a 4 mil dólares (2.700 a 3.600 euros) por mês e uma casa - paga pelos clubes - para atletas que fossem jogar para a 3.ª divisão."Foi uma oferta que publicámos em junho e que só se tornou viral umas semanas depois. A verdade é que tivemos um grande feedback. Milhares de interações diárias, seja por email, redes sociais, pelo WhatsApp, onde as pessoas pediam informações acerca dessa oferta em concreto. Foi nesse momento que nos apercebemos que esse mercado era uma realidade e que não só as grandes estrelas o procuravam", explicou Nicolás, que revelou ainda que a oferta não incluía vagas para guarda-redes.Mas se para o futebol masculino as ofertas eram tentadoras, o mesmo acontecia... para o feminino: "Solicitavam futebolistas para a 1.ª e para a 2.ª divisão. O salário para a 1.ª era de uns 5 mil dólares (4.500 euros) e havia um requisito essencial, o de ter jogado no último Mundial feminino. A resposta também foi surpreendente, com um total de 935 pessoas", acrescentou.