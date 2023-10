A preparar a reforma: Sadio Mané vai comprar clube francês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 31 anos, Sadio Mané é um homem feliz na Arábia Saudita. Alinha ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, ganha milhões todos os meses e é figura de destaque nesta nova fase do futebol no Médio Oriente.

Apesar desta felicidade notória, o internacional senegalês já está de olhos postos no futuro e naquilo que fará no futebol quando arrumar as botas. E, pelos vistos, uma das opções é liderar um clube.

O jogador africano está prestes a adquirir o Bourges Foot 18, do Championat National 2, conforme destaca a imprensa gaulesa. Encetou conversações com Cheikh Sylla, presidente do clube, há perto de dois anos e, de lá para cá, tudo tem corrido de feição. O anúncio oficial deverá acontecer muito em breve.

Recorde-se que o Bourges Foot 18 ocupa atualmente o 13º posto da classificação.