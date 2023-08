A reação de Cristiano Ronaldo após conquistar primeiro título pelo Al Nassr

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para assinalar a conquista da Taça dos Clubes Campeões Árabes , num jogo no qual bisou e deu o triunfo sobre o Al Hilal. Na sua publicação, o capitão do Al Nassr assumiu-se "extremamente orgulhoso" por ter ajudado a equipa a ganhar o primeiro troféu da temporada e aproveitou ainda para agradeceu a todos os envolvidos na conquista."Extremamente orgulhoso por ter ajudado a equipa a ganhar um troféu importante pela primeira vez. Obrigado a todos os que estiveram envolvidos nesta fantástica conquista, tal como família e amigos, que sempre estão do meu lado. Apoio fantástico dos nossos adeptos. Isto também é vosso", escreveu CR7.