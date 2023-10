Abram alas para Lingard: Al Ettifaq quer 'despachar' estrangeiros para inscrever inglês

Jesse Lingard, de 30 anos, já esteve quase 'perdido' para o futebol mas, até ver, parece mostrar vontade para uma 'ultima dança' no campeonato da Arábia Saudita. Está a treinar ao serviço do Al Ettifaq, sob as ordens do compatriota Seteven Gerrard, e pode ser inscrito em breve pela formação.

Contudo, para que isso acontecça, o clube saudita tem de se ver livre de dois jogadores estrangeiros do plantel. Neste momento o clube conta com 10 estrangeiros e apenas pode convocar 8 para os encontros oficiais, tendo já mostrado vontade de se ver livre de dois deles - o sueco Robin Quaison e o brasileiro Vitinho.