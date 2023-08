«Agradecemos ao príncipe por patrocinar o negócio de Bono»

No comunicado em que oficializou a contratação de Yassine Bounou ao Sevilha, o Al Hilal destacou o papel de Al Waleed bin Talal Al Saud, príncipe da família real saudita, numa transferência que custou 21 milhões de euros ao clube orientado por Jorge Jesus."A direção agradece e envia o seu apreço à Sua Alteza, o principe Al Waleed bin Talal, por patrocinar o negócio", pode ler-se. De resto, a cerimónia de assinatura do contrato teve lugar no Four Seasons Hotel George V de Paris, do qual o príncipe saudita é dono. Al Waleed bin Talal é um dos homens mais ricos da Arábia Saudita e detentor de 95% da Kingdom Holding Company, um conglomerado de investimento naquele país.Depois de Neymar, o clube saudita oficializou ontem a chegada do guardião e a dupla, sabe, aterra hoje em Riade, estando a apresentação do craque brasileiro marcada para amanhã.