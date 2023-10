Ainda não assinou... mas já marcou: Jesse Lingard estreia-se pelo Al Ettifaq

Andou meio perdido no universo do futebol e alguns até acharam que podia colocar ponto final na carreira após a passagem pelo Nottingham, que terminou com alguns problemas extra campo. A verdade é que Jesse Lingard, de 30 anos, já está numa nova aventura e no mediático campeonato da Arábia Saudita.

Esta tarde foi titular num duelo amigável do Al Ettifaq do treinador Steven Gerrard, frente ao Al-Khaldiya, e até foi um dos marcadores de serviço (2-2). O interessante desta situação é que apesar de já sorrir com a nova camisola, o jogador´ainda não assinou contrato com o emblema saudita.