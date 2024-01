Ainda não é certo que Cristiano Ronaldo participe na 'última dança' com Lionel Messi

A Riade Cup tem como cabeça de cartaz aquele que poderá ser o último jogo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas o tão aguardado encontro, apelidado de ‘The Last Dance’ [A Última Dança], poderá defraudar os adeptos. CR7 continua a recuperar de lesão, encontrando-se bastante tremida a sua participação no duelo com o Inter Miami na quinta-feira (18h). O capitão do Al Nassr sofreu uma lesão muscular que já obrigou o clube a adiar os jogos previstos na semana passada na digressão à China, frente ao Shanghai Shenhua e ao Zheijan, o que deixou milhares de fãs de CR7 desiludidos.

O clube saudita partilhou fotos do treino de ontem, mas em nenhuma delas constava Cristiano Ronaldo, dando a entender que voltou a preparar-se a solo e a trabalhar no ginásio. O último duelo entre Ronaldo e Messi foi há um ano, por ocasião da vitória (5-4) do PSG frente a uma equipa de estrelas do Al Nassr e Al Hilal.

Estreia em 2024

A equipa orientada por Luís Castro faz diante do Inter Miami o primeiro jogo do ano. O campeonato saudita parou para férias no final de dezembro e só regressa a 15 de fevereiro.