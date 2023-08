Al Ahli supera armada lusa

O Al Ahli somou o segundo triunfo em dois jogos na liga saudita ao bater (3-1) o Al Khaleej, orientado por Pedro Emanuel e com Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins no onze. O central Roger Ibañez só precisou de 9 minutos para inaugurar o marcador. Quase sempre superior no 1º tempo, o Al Ahli chegou ao segundo por intermédio de outro reforço. Riyad Mahrez (45’+1) atirou de primeira no coração da área após passe de Al Rashidi. O regresso dos balneários trouxe a reação da equipa de Pedro Emanuel, materializada no golo de Hamzi (58’). Seria já na reta final que os visitantes confirmaram o triunfo com outro reforço em evidência. Desta feita, Saint-Maximin assistiu Al Nabit (90’+11).

O Al Ahli é líder com 6 pontos, enquanto o Al Khaleej (18º) se mantém sem pontuar.





O Al Nassr recebe hoje (19 horas) o Al Taawoun na tentativa de responder ao desaire da 1ª jornada (1-2) frente ao Al Ettifaq. Ao contrário do que aconteceu na estreia na liga, Luís Castro deve lançar as principais figuras. Incluindo Ronaldo, que no treino de ontem deu sinais de ter debelado a lesão que o afastou na partida inaugural.