Al-Dawsari volta a falhar penálti pelo Al Hilal de Jorge Jesus mas desta vez Malcom estava lá para emendar

O Al Hilal de Jorge Jesus vai vencendo neste momento os uzbeques do Navbahor Namangan, por 1-0, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática e muito se deve a Malcom. O extremo brasileiro tinha acabado de ser lançado pelo treinador português a jogo quando aproveitou, no segundo penálti falhado por Al-Dawsari no encontro - desperdiçou o primeiro aos 11' e o segundo aos 68' -, para colocar a bola no fundo das redes da baliza adversária, colocando assim o Al Hilal em vantagem no marcador.