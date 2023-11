há 40 min 17:27

Cristiano Ronaldo ausente

O Al Nassr, líder do Grupo E da Champions asiática, visita daqui a pouco (18h00) o reduto dos qataris do Al Duhail, que jogarão com Rúben Semedo no centro da defesa. A turma de Luís Castro, que está à beira do apuramento para a próxima fase, vai ter Otávio de Início... mas Cristiano Ronaldo fica de fora. "Eu tenho respeito, como sempre tive, pelos jornalistas, e os jornalistas têm de ter respeito por mim. Se eu estou a dizer que o Cristiano Ronaldo não está em condições de jogar... não estou a dizer que fui eu que decidi", disse o técnico português, na antevisão.