há 45 min 18:23

O onze do Al Nassr

Cristiano Ronaldo não foi convocado para este jogo do Al Nassr no terreno do Al Ettifaq, devido a lesão contraída no sábado no duelo com o Al Hilal, onde bisou e garantiu a conquista da Taça dos Campeões Árabes à equipa treinada por Luís Castro.