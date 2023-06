Al-Hazm do português Filipe Gouveia vai estagiar na região de Penafiel

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al-Hazm, 3.º classificado da Division One da Arábia Saudita garantindo assim a promoção ao principal escalão do futebol saudita, vai estagiar em Portugal, na região de Penafiel, entre 10 e 20 de julho.A equipa treinada pelo português Filipe Gouveia escolheu o território nacional para preparar uma época, que, como o técnico caracteriza, em declarações a, "muito exigente, competitiva", na qual o Al-Hazm vai "tentar fazer um grupo forte, com o objetivo número um de fazer um boa época e conseguir a permanência".