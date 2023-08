Al Hilal apura-se para os 'quartos' da Taça dos Clubes Campeões Árabes com golo de Rúben Neves

O Al Hilal de Jorge Jesus bateu esta quarta-feira os marroquinos do Wydad por 2-1, em jogo da 3.ª jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Árabes, e garantiu o apuramento para os 'quartos' da competição.Rúben Neves foi titular na equipa orientada pelo técnico português e marcou o golo decisivo à passagem dos 66 minutos, pouco depois de Saifeddine Bouhrati ter feito o empate (64'). Milinkovic-Savic tinha inaugurado o marcador ainda na 1.ª parte (41').O Al Hilal garantiu assim o 2.º lugar do grupo, com quatro pontos, menos três do que o Al Sadd, treinado pelo português Bruno Pinheiro, que acabou na liderança do grupo e também segue para a fase a eliminar. O conjunto liderado pelo técnico português derrotou os líbios do Al Ahly Tripoli por 1-0.