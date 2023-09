Al Hilal de Jesus goleia na estreia de Neymar e recupera liderança

O Al Hilal recuperou esta sexta-feira a liderança no campeonato saudita, ao golear em casa o Al Riyadh por 6-1, em partida da 6.ª jornada da competição.Com Ruben Neves de início, a equipa de Jorge jesus chegou ao descanso a vencer por 2-0, com golos de Aleksandar Mitrovic (30' pen.) e Yasir Al Shahrani (45'+4). Na segunda metade, o grande momento foi a estreia de Neymar, lançado aos 64', a tempo de ver cinco golos e contribuir para um deles. Primeiro Nasser Al Dawsari fez o 3-0 aos 68', antes de Malcom ter feito o 4-0 a passe do ex-Paris SG. As contas finais ficaram definidas aos 87' e 90'+5, com um bis de Salem Al Dawsari, antes de Ali Al Zaqan marcar o único golo do Al Riyadh.