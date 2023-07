Al Hilal de Jesus perde com Al Sadd: Gonzalo Plata marcou golo decisivo

Depois do nulo de quinta-feira, diante do Ah Ahli Tripoli, o Al Hilal voltou este domingo a marcar passo na Taça dos Clubes Campeões Árabes, ao perder por 3-2 diante dos qataris Al Sadd, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B da prova.Num duelo entre equipas orientadas por portugueses - Jorge Jesus no Al Hilal e Bruno Pinheiro no Al Sadd -, foram os sauditas a entrar melhor, com o brasileiro Michael a abrir o marcador aos 10', a passe de Rúben Neves, que foi titular na partida, tal como os reforços de peso Milinkovic-Savic e Koulibaly.O Al Sadd, com Matheus Uribe a titular, viria a reagir e conseguiria mesmo a reviravolta, com um golo na primeira parte, por Bounedjah (40'), e outro a abrir a segunda, por Tarek Salman (51'). O Al Hilal ainda empatou, num penálti de Salem Al Dawsari (68'), mas os qataris conseguiriam mesmo a vitória já nos descontos.Gonzalo Plata, em estreia pelos qataris, entrou aos 74' e foi decisivo, marcando o golo da vitória aos 90'+3, num lance no qual o guarda-redes Abdullah Al Muaiouf ficou muito mal na fotografia.