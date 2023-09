Al Hilal de Jorge Jesus derrota Al Ittihad de Nuno com reviravolta incrível

O Al Hilal de Jorge Jesus ascendeu esta sexta-feira à liderança provisória da Liga saudita, mercê de uma incrível vitória com reviravolta no clássico com o Al Ittihad, por 4-3. Num duelo de treinadores portugueses, o conjunto de Nuno Espírito Santo entrou a ganhar, esteve a vencer inclusivamente por 3-1 ao intervalo, mas acabou por permitir a reação e reviravolta da equipa de Jorge Jesus.Decisivo para esse desfecho foi o avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, autor de três dos quatro golos da sua equipa. Um deles na primeira parte, aos 20', antes brilhar na segunda, com golos aos 60' e 65'. O da reviravolta viria a ser marcado por Salem Al Dawsari, a passe de Milinkovic-Savic. Do lado do Al Ittihad marcaram Romarinho (16'), Karim Benzema (38') e Hamed Allah (45'+8), mas esses três tentos acabaram por revelar-se insuficientes para impedir a derrota.Nota para o facto de Rúben Neves ter sido titular no Al Hilal e Jota suplente utilizado (entrou aos 60') no Al Ittihad.O Al Hilal lidera com 13 pontos, comandando à condição à espera daquilo que o Al Ahli fizer neste sábado frente ao Al Fateh. Já o Al Ittihad é agora segundo, com 12 pontos.