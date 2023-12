Al Hilal de Jorge Jesus goleia e alcança 19.ª vitória consecutiva

Continua a caminhada triunfal do Al Hilal de Jorge Jesus no campeonato saudita. Esta quinta-feira, em jogo da 18.ª jornada, a equipa do técnico português arrasou na receção ao Abha, o antepenúltimo colocado, com uma vitória expressiva por 7-0. Contando todas as competições, esta foi a 19.ª vitória consecutiva do Al Hilal, numa série na qual marcou 58 golos e sofreu somente 3.Com Rúben Neves a titular, a formação de Riade até chegou ao intervalo apenas a ganhar por 2-0, mas no segundo tempo deu forma à goleada, com cinco golos no espaço de 23 minutos. Sergej Milinkovic-Savic, com três golos (18', 79' e 90'+5) foi a grande figura da partida.Com este resultado, o Al Hilal chega aos 50 pontos e passa a ter mais 13 do que o Al Nassr, que ainda tem duas partidas em atraso.