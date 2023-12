Al Hilal de Jorge Jesus vence e alcança 20.ª vitória consecutiva

O Al Hilal derrotou esta sexta-feira o Al Feiha (0-2), em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga saudita. Contando com todas as competições, esta foi a 20.ª vitória consecutiva para a equipa orientada pelo português, que reforçou a liderança do campeonato.Após uma primeira parte sem golos, o Al Hilal, que contou com Rúben Neves no onze titular, marcou os dois golos na reta final do encontro. Ali Al-Bulaihi (86') inaugurou o marcador e Mitrovic (90'+11), de penálti, ampliou a vantagem no tempo de compensação.Com este resultado, o Al Hilal chega aos 53 pontos, mais 10 que o Al Nassr, que joga este sábado com o Al Taawon.