Al Hilal de Jorge Jesus vence e avança para as meias-finais da Taça do Rei saudita

O Al Hilal de Jorge Jesus venceu esta segunda-feira o Al Taawon (3-0), em jogo a contar para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, e avança para as ‘meias’. Foi a 17.ª vitória consecutiva, contabilizando todas as competições.Em cima do intervalo o Al Hilal, que não contou com Rúben Neves no 11 titular - entrou aos 70' -, inaugurou o marcador por intermédio de Michael, um golo que, principalmente do treinador brasileiro Péricles Chamusca.Na segunda parte, a equipa de Jorge Jesus ampliou a vantagem. Mitrovic marcou aos 51 minutos e Malcom, já com o internacional português em campo, selou o resultado em 3-0.