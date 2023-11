Al Hilal de Jorge Jesus vence e avança para os 'oitavos' da Liga dos Campeões Asiática

O Al Hilal assegurou esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática ao bater, por 2-0, os uzbeques do Navbahor Namangan, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da prova realizada entre clubes daquele continente.

Al Dawsari foi uma das figuras do encontro pelos piores e melhores motivos. O avançado falhou dois penáltis quando o jogo ainda estava empatado a zeros (11' e 68'), mas foi a tempo de redimir-se com um golo de grande efeito, desde o meio-campo.

Pelo meio, marcou ainda o brasileiro Malcom, que aproveitou a defesa incompleta do guarda-redes do Navbahor Namangan no momento do segundo penálti desperdiçado pelo companheiro de equipa para fazer o gosto ao pé nos primeiros segundos em campo.



Já nos descontos, Ibrokhim Yuldashev viu o segundo cartão amarelo e acabou por abandonar o relvado deixando o Navbahor Namangan reduzido a 10 jogadores até ao apito final do árbitro.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus segue em frente na competição, juntando-se ao Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio nos oitavos de final. O Al Ittihad, outra equipa saudita que se encontra em posição de apuramento, lidera para já o Grupo C, com 12 pontos (mais dois que o Sepahan de José Morais).