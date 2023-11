Al Hilal de Jorge Jesus vence e consolida liderança da Liga Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, somou esta sexta-feira o quinto triunfo seguido na Liga saudita, frente ao Al Fateh (2-0), e lidera a prova com sete pontos de vantagem sobre o perseguidor Al Nassr.

Em Al Hasa, o tento do avançado sérvio Mitrovic, apontado à passagem do minuto cinco, colocou a equipa de Jorge Jesus na frente, e, já na reta final da partida da 12.ª jornada, Al Dawsari (90+5) selou o triunfo frente ao quarto classificado.

Na equipa líder do campeonato, o luso Rúben Neves foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Com este triunfo, o Al Hilal passou a somar 32 pontos no primeiro posto, contra os 25 do segundo colocado Al Nassr, de Luís Castro, que tem um jogo por disputar.