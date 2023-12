Al Hilal de Jorge Jesus vence e reforça liderança Liga saudita

Novo jogo… nova vitória. O Al Hilal de Jorge Jesus está completamente insaciável e demonstrou-o mais uma vez, desta feita na receção ao Al Wehda (2-0), num encontro referente à 17ª jornada da Liga saudita. A turma do técnico português reforçou assim a liderança, totalizando agora 10 pontos de vantagem para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que tem, no entanto, menos um jogo.O Al Hilal dominou desde o apito inicial e chegou ao triunfo, o 18º consecutivo, graças aos golos de Abdulhamid (20’), após assistência de Rúben Neves, e Mitrovic (80’), que continua a perseguir CR7 no topo da lista dos melhores marcadores da prova. O dianteiro sérvio soma 15 tiros certeiros, menos um do que o português.