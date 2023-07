Al Hilal derrotado pelo Dinamo Kiev no fecho do estágio na Áustria

O Al Hilal, equipa que é orientada por Jorge Jesus, perdeu com o Dínamo Kiev (1-0) no último jogo do estágio de pré-temporada na Áustria. O único golo do encontro foi apontado por Vitaliy Buyalskyy aos 5 minutos.A derrota com os ucranianos é a primeira neste estágio do clube da Arábia Saudita, que venceu os dois encontros particulares com o ND Gorica (Eslovénia) e com o Wolfsberger AC (Áustria).Milinkovic-Savic estreou-se pelo Al Hilal, depois de ter sido contratado por 40 milhões de euros à Lazio, tal como os outros reforços Koulibaly e Rúben Neves.A equipa de Jorge Jesus terá ainda um jogo de preparação com o Al Kuwait, antes de jogar o primeiro encontro oficial com o Al Ahly (Egito), para a fase de grupos da Liga dos Campeões dos Clubes Árabes.