Al Hilal mantém ciclo de vitórias e segue imparável no topo

Mais um jogo, mais uma vitória para o Al Hilal de Jorge Jesus. Esta sexta-feira, em casa, a equipa do técnico português somou o 11.º triunfo em 13 jornadas no campeonato saudita, ao bater o Al Taawon, o quarto colocado à entrada da ronda, por 2-0.Diante de uma equipa que vinha de oito jogos seguidos sem perder - seis deles no campeonato -, o Al Hilal (sem Rúben Neves) ainda teve de suar para conseguir os 3 pontos, já que apenas desbloqueou o nulo nos instantes finais - Aleksandar Mitrovic fez o 1-0 aos 81', tendo Mohamed Kanno fixado o resultado final já aos 90'+9.Com este resultado, o Al Hilal chega aos 35 pontos, provisoriamente mais 7 do que o Al Nassr, que apenas joga no sábado.