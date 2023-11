Al Hilal sem Neymar esfria entusiasmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal de Jorge Jesus está na Índia, onde vai defrontar hoje (14h) o Mumbai City, equipa que foi goleada pelos sauditas, em Riade, por 6-1. O entusiasmo pela chegada do Al Hilal à gigante cidade indiana de 21 milhões de habitantes esmoreceu. O clube vendeu os 38 mil bilhetes em menos de uma hora, mas nos últimos dias foram muitos adeptos que tentaram revender os ingressos, uma vez que Neymar é baixa devido a lesão. "Eu sei que os fãs indianos queriam ver o Neymar, mas o sentimento deles é igual ao nosso", disse Jesus. Os bilhetes mais baratos custam 1499 rupias (17 euros), o preço-base mais caro da história de um jogo do clube. Um bilhete para ver o Mumbai City costuma custar 2,5 euros. O Al Hilal pode selar o apuramento nesta jornada.

Já o Al Ittihad de Nuno Espírito vai ao Iraque defrontar o Al Quwa Al Jawiya (12h). No mesmo grupo, os iranianos do Sepahan de José Morais recebem (18h) o Agmk do Uzbequistão.