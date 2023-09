Al Ittihad de Nuno Espírito Santo empata e pode perder a liderança para Jorge Jesus

O Al Ittihad empatou esta sexta-feira com o Al Feiha (0-0) em jogo a contar para a oitava jornada do campeonato saudita.A formação orientada por Nuno Espírito Santo continua na liderança, mas pode ainda hoje ser ultrapassada na classificação pelo Al Hilal de Jorge Jesus, que tem encontro marcado com o Al Shabab.Kanté e Fabinho foram titulares no Al Ittihad. Jota não foi convocado.