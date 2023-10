Al Ittihad de Nuno Espírito Santo perde em casa e falha acesso à liderança da Liga saudita

O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, falhou o acesso à liderança da Liga saudita ao perder (0-1) na receção ao Al Ahli, num encontro referente à 9.ª jornada. Bastou um golo de Franck Kessié para atirar ao tapete a turma do técnico português, que na última jornada já havia empatado a zeros na visita ao reduto ao Al Feiha. Apesar da derrota, a segunda nos últimos cinco jogos, o Al Ittihad ainda viu serem anulados dois golos a Karim Benzema, o último dos quais nos derradeiros segundos do período de descontos.Com este resultado, o Al Ittihad desperdiça a oportunidade de subir provisoriamente ao topo do campeonato e fica-se pelo 4.º lugar, com os mesmos 19 pontos, a três do líder Al Taawon. É preciso não esquecer que o Al Hilal, de Jorge Jesus, segue no 2.º posto com menos dois e pode assumir a dianteira amanhã, se vencer em casa do Al Akhdoud.