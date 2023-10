Al Ittihad empata em jogo com 'bis' de Benzema (um deles na própria baliza)

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Ittihad empatou esta sexta-feira com o Al Taawon a um golo, falhando desta forma a aproximação ao líder Al Hilal e também a ultrapassagem na tabela ao adversário desta noite.Os dois golos da partida foram marcados na primeira parte... ambos por Karim Benzema. O primeiro na baliza do Al Taawon, aos 22', e o segundo, na baliza 'errada', a da sua própria equipa, aos 26'. Um autogolo que acaba por ser histórico para o avançado francês, que até agora, aos 35 anos, nunca tinha de marcado na própria baliza na carreira.Com este resultado, o Al Hilal poderá isolar-se no topo da tabela, necessitando para tal de superar o Al Khaleej, em jogo que decorre a esta hora.