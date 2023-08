E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Ittihad prepara-se para endereçar ao Liverpool uma proposta de 150 milhões de euros por Salah, um dia depois de Jürgen Klopp, treinador dos reds, reiterar que o extremo constitui uma peça fundamental do projeto e, como tal, é intransferível. Desconhece-se qual será a reação do clube inglês à nova investida do congénere saudita, que quer juntar o egípcio a Benzema, Kanté e Fabinho.





Segundo a imprensa da Arábia, o clube treinado por Nuno Espírito Santo também deseja Sergio Ramos (sem clube), oferecendo-lhe um contrato de dois anos. O central pretende um de três!