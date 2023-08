Al Ittihad de Nuno Espírito Santo vive crise interna: sauditas falam em ambiente "dominado pela tensão"

Apesar de ter arrancado o campeonato saudita com uma vitória clara (3-0) sobre o Al Raed, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo não vive o melhor momento dentro de portas. De acordo com o jornal árabe 'Al-Sharq Al-Awsat', a equipa que tem Benzema como a principal figura atravessa um momento de crise interna, devido à política de contratações do clube saudita neste mercado de transferências.Tudo começou com o interesse em contratar Mohammed Al-Owais, do Al Hilal de Jorge Jesus, para substituir o brasileiro Marcelo Grohe. No entanto, essa intenção choca com as ideias de Nuno Espírito Santo que se opõe a essa troca.O referido diário diz mesmo que alguns dos jogadores estrangeiros do plantel estão a ser 'empurrados' para sairem do emblema saudita e essa instabilidade no que diz respeito a esse tema faz com que o ambiente geral no clube seja "dominado pela tensão".Hegazy terá mesmo exigido o pagamento total do salário previsto no seu contrato para deixar o Al Ittihad, numa altura em que Marquinhos, do PSG, tem sido apontado para o centro da defesa do clube árabe.De referir que a Liga saudita permite que cada equipa tenha apenas oito jogadores estrangeiros e que, neste momento, o Al Ittihad tem... 10, sendo que o português Jota é um deles. Ora Hegazi e Tarek Hamed não estão inscritos pelo emblema saudita, Romarinho já pediu para sair, Grohe pode deixar o clube este verão e o mesmo pode acontecer com Coronado e Abderrazak Hamdallah. Esta é uma situação que o Al Itthiad espera ver resolvida nas próximas semanas, antes do fecho desta janela de transferências para ainda poder reforçar a equipa.