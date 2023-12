Al Khaleej de Pedro Emanuel perde com o Al Ahli com golo de penálti ao 90'+7

O Al Khaleej de Pedro Emanuel foi esta sexta-feira derrotado pelo Al Ahli, por 1-0, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga saudita e que contou com o trio português Pedro Rebocho, Fábio Martins e Ivo Rodrigues entre os titulares da formação forasteira. Um penálti cometido pelo ala já nos minutos finais do período de descontos acabou por ser determinante para o resultado final.Com este resultado, a equipa liderada pelo técnico luso interrompe uma série de três vitórias consecutivas, seguindo, ainda assim, na 10.ª posição da tabela classificativa, agora com 22 pontos. Já o Al Ahli, que conta com as estrelas Édouard Mendy, Franck Kessié (autor do único golo do jogo), Riyad Mahrez, Gabri Veiga e Allan Saint-Maximin, segue no 3.º lugar, a três pontos do Al Nassr de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio (que tem menos um jogo) e a 13 do líder Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves.