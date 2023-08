Al Nassr apura-se para a fase de grupos da Champions Asiática em jogo que tirou Ronaldo do sério

O Al Nassr garantiu esta terça-feira o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiática, ao bater o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 4-2. Apesar dos números que aparentam um jogo algo confortável, a verdade é que a equipa de Luís Castro sofreu a bom sofrer para superar este adversário, num jogo no qual Talisca foi figura com um bis e em que a atuação do árbitro conseguiu tirar Cristiano Ronaldo do sério.Tudo porque, só na primeira parte, os sauditas reclamaram pelo menos quatro penáltis, em lances que o árbitro, por uma razão ou outra, não assinalou. A tendência para deixar penáltis por marcar seguiu para a segunda parte, com pelo menos um lance a envolver Sadio Mané a ser muito discutível. Apesar dos protestos, que levaram CR7 a expressar toda a sua irritação ao intervalo , o árbitro não marcou nenhum desses castigos máximos.Colocando de parte a polémica da arbitragem, o jogo acabou por ser também bem emotivo do ponto de vista da evolução do marcador, já que o Al Nassr entrou a ganhar - golo de Talisca aos 11' -, mas permitiu a resposta e reviravolta do emblema do Dubai, com um bis de Yahya Al Ghassani (18' e 46'). Em desvantagem, a equipa de Luís Castro assumiu as despesas do jogo, pressionou, queixou-se muito da arbitragem, mas conseguiria mesmo a reviravolta. Com três golos em nove minutos. Primeiro Sultan Al Ghannam empatou aos 88', antes de Talisca, aos 90'+5, completar a reviravolta. Já com o adversário em desespero, Marcelo Brozovic fixou as contas finais no último minuto de compensação, aos 90'+7.