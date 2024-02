Al-Nassr de Cristiano Ronaldo assina acordo de três anos com a Adidas

O Al Nassr revelou ter chegado a acordo com a Adidas, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.Até então o clube saudita vestia Nike, à semelhança de Cristiano Ronaldo, que tem um vínculo pessoal com a marca norte-americana e é um dos seus maiores representantes em todo o mundo. Por isso este anúncio acabou por surpreender."Esta colaboração mostra a nossa ambição or fazer do clube uma potência futebolística, não apenas na Arábia, mas também internacionalmente", disse o CEO do Al Nassr, Guido Fienga.