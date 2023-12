Al Nassr de Cristiano Ronaldo não pode falhar

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo enfrenta hoje o Al Ettifaq de Steven Gerrard e está proibido de tropeçar, sob pena de ficar ainda mais afastado do líder Al Hilal. Neste momento, o conjunto de Luís Castro soma menos 13 pontos do que o rival, embora tenha menos dois jogos efetuados. Se os vencer a ambos, reduz a diferença para 7 pontos. Luís Castro chamou os oito estrangeiros para o jogo de hoje. "Estou pronto para fazer com que cada momento conte no jogo de amanhã (hoje)", escreveu CR7 nas redes sociais.