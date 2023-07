Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo não vai além de um nulo na estreia oficial

O Al Nassr, equipa saudita orientada por Luís Castro e onde atua o português Cristiano Ronaldo, não foi além de um nulo no primeiro jogo oficial da temporada 2023/24, frente ao Al Shabab, na primeira jornada do Grupo C da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

Num onze com várias mexidas, a formação de Riade só contou com o contributo de Cristiano Ronaldo no decorrer da segunda parte, quando o craque português entrou ao minuto 62 para o lugar de Adam. Anderson Talisca e Ghareeb, duas das figuras do Al Nassr na última época, também não alinharam de início, assim como os reforços Fofana e Alex Telles.

Com este resultado, o Zamalek segue na liderança isolada do grupo, com três pontos, depois de ter vencido, por uns esclarecedores 4-0, o US Monastir na ronda inaugural da prova.