Al Nassr nem precisou de Cristiano Ronaldo para 'atropelar' Inter Miami de Messi

Arranque fantástico do Al Nassr frente ao Inter Miami: Laporte até do meio-campo marcou Arranque fantástico do Al Nassr frente ao Inter Miami: Laporte até do meio-campo marcou

A carregar o vídeo ...

Não há outra forma de o dizer. O Al Nassr 'atropelou' o Inter Miami por claros 6-0, isto num jogo em que Cristiano Ronaldo ficou de fora devido a lesão. Ainda assim, o internacional português não perdeu 'pitada' do encontro e mostrou-se sempre muito sorridente nas bancadas do Kingdom Arena, habitual casa do Al Hilal de Jorge Jesus, aplaudindo o 'show' que os seus companheiros estavam a dar em campo.E esse 'show', diga-se, começou praticamente assim que o árbitro apitou para o início do jogo. Mesmo tratando-se de um torneio particular, a equipa de Luís Castro quis dar uma demonstração de força na Riyadh Season Cup e consegui-o na plenitude, tanto que aos 12 minutos já vencia por... 3-0. Otávio inaugurou o marcador (3'), Talisca ampliou a vantagem (10') e Laporte fez um golo do mundo, anotando o terceiro com um remate antes do meio-campo que deixou os companheiros de mãos na cabeça... e Lionel Messi estupefacto no banco do Inter Miami. É preciso referir que no onze dos norte-americanos estavam nomes como Jordi Alba, Sergio Busquets e Luís Suárez.A verdade é que o Al Nassr continuou insaciável na 2.ª parte e brindou os visitantes com a mesma dose da primeira metade. Talisca marcou mais dois e completou o hat trick e Maran fez o gosto ao pé. Não havendo Cristiano Ronaldo e tendo em conta o rumo dos acontecimentos, era expectável que Lionel Messi nem saísse do banco, mas Tata Martino teve outra ideia e colocou mesmo o compatriota aos 83 minutos.