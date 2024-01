Aleksander Ceferín: «A Liga Saudita não vai durar muito»

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferín, concedeu uma entrevista ao jornal inglês ‘The Guardian’, na qual, entre outros temas, analisa a aposta do campeonato saudita para se tornar uma das ligas mais competitivas do mundo.O líder da UEFA não deposita esperanças no projeto, e considera que os arábes não estão a adotar a melhor estratégia para atrair os adeptos, referindo que a liga saudita não representa uma ameaça para o futebol europeu. "Não creio que se possa comprar futebol. Vi um inquérito que mostrava que os adeptos acompanham mais as competições e as equipas do que os jogadores. Em Espanha, 98% do público não sabia em que clube jogava Benzema, mas 100% sabia que ele já tinha jogado no Real Madrid. Por isso, não me parece que seja uma boa abordagem e vemos que alguns jogadores já estão a regressar. A liga saudita não vai durar muito. É um desperdício de dinheiro", esclareceu em declarações ao diário inglês.O líder do organismo máximo do futebol europeu exalta o exemplo do Newcastle, como um modelo bem-sucedido de abordar o mercado, e considera que esta é uma estratégia em que os arábes se deviam espelhar. "Em Inglaterra, penso que o clube de propriedade saudita é um bom exemplo de como se deve trabalhar no futebol, porque o Newcastle não comprou super- estrelas, mas qualificou-se para a Liga dos Campeões. Fiquei surpreendido, esperava que comprassem muitos jogadores para a nova época, mas não foi o caso e estão a jogar muito bem", revelou o dirigente.De recordar que esta não é a primeira vez que Ceferin deixa duras críticas ao projeto da Saudi Pro League. Em junho do ano passado , o presidente da UEFA considerou que se tratava e um "erro". "Deviam investir em academias, contratar treinadores e desenvolver os próprios jogadores. O sistema de contratar jogadores que estão a acabar as suas carreiras não é algo que desenvolva o futebol", refletiu o próprio