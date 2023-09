Antigo dirigente da Roma é o novo CEO do Al Nassr

AlNassr Appoints Guido Fienga as CEO ?? pic.twitter.com/voqynHxsnE — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2023

O Al Nassr oficializou esta quarta-feira a contratação de Guido Fienga como novo CEO do emblema saudita. O dirigente italiano, de 53 anos, conta com um longo historial ao serviço da Roma, clube onde exerceu funções entre 2013 e 2021, chegando a coincidir com o português José Mourinho, que chegou aos giallorossi nesse ano, além de Tiago Pinto.Numa nota oficial publicada nas redes sociais, a equipa que conta com Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro sublinha que a chegada de Fienga se encontra alinhada com "objetivos estratégicos" de maneira a "atrair os profissionais mais qualificados". Guido Fienga, de resto, irá iniciar funções nos próximos dias.Recorde-se que os clubes daquele país têm optado também por fazer aquisições fora de campo. Domingos Soares de Oliveira, co-CEO do Benfica nas últimas décadas, também irá mudar-se para a Arábia Saudita, mas para o atual campeão Al-Ittihad, equipa do português Nuno Espírito Santo.