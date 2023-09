Arlésio Coelho vai comandar os sub-23 e coordenar a formação do Al Fayha

O treinador português Arlésio Coelho vai orientar a equipa de sub-23 do Al Fayha, clube da Arábia Saudita, assegurando ao mesmo tempo a coordenação de todo o futebol juvenil.Nascido na Venezuela, Arlésio Coelho, de 46 anos, destacou-se como jogador ao serviço do Louletano. Na função de treinador, trabalhou em diversos clubes do Algarve e nos últimos anos, foi adjunto nos gregos do Panathinaikos e Levadiakos e nos franceses do Paris 13 Atletico.