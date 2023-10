Até no Spotify é rei: Cristiano Ronaldo ajuda cantora a subir ao topo

Dentro de campo continua a mostrar toda a sua qualidade e fora dele insiste em ser um influenciador de exceção. Hoje Cristiano Ronaldo é notícia por ajudar, ainda que de forma indireta, a uma subida épica no popular Spotify.

Trata-se da música 'This is the Life', da compositora escocesa Amy McDonald, que foi lançada em dezembro de 2007 e chegou ao primeiro lugar do top em seis países diferentes, conquistando ainda uma tripla platina.

Agora, muitos anos depois, os vídeos de Tik Tok de Ronaldo (e Jordan Henderson do Al Ettifaq) ajudaram o tema a regressar ao ativo, assumindo o primeiro lugar da tabela saudita de músicas mais ouvidas.

"O mais louco é a minha música estar em primeiro lugar na Arábia Saudita. Comecei a receber muitas mensagens e comentários em árabe e percebi que algo tinha acontecido. Depois explicaram-me que isto aconteceu por causa dos vídeos do Ronaldo e do Jordan Henderson", revelou Amy McDonald.