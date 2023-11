Até parece mentira: UEFA equaciona convidar Al Nassr para... a Liga dos Campeões

E se na próxima temporada Cristiano Ronaldo entrar de forma triunfal, ao som do hino da Liga dos Campeões, pelo relvado do Santiago Bernabéu ou até mesmo Old Trafford (se o Manchester United conseguir chegar lá)?

Parece mentira, é certo, mas tendo em conta a força dos milhões da Arábia Saudita e o crescente mediatismo da liga saudita, a revelação do jornalista Al Harbi pode mesmo acabar por acontecer.

Revela Al Harbi na rede social 'X' que "a UEFA pretende enviar um convite aos sauditas do Al Nassr para participarem na Liga dos Campeões de 2024/25, uma vez que se trata de um dos três clubes mais famosos do futebol e devido à grande popularidade do Al Nassr no continente europeu".

Caso esta informação seja confirmada, Cristiano Ronaldo será um dos mais felizes com a situação. O internacional português tem um relação muito particular com a liga milionária e terá assim nova oportunidade para continuar a bater recordes.

Recorde-se que a na próxima temporada o formato da competição milionária vai mudar. Passará a ser um grupo único de 36 equipas, com as primeiras 8 a seguir diretamente para os 16 avos de final. As formação classificadas entre a 9ª e a 24ª posições entrarão num playoff para definir as restantes 8 equipas que seguem em frente.

Um formato diferenciado e que, por isso, é mais apto a acolher uma equipa não europeia com uma espécie de 'wild card'.