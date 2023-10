Benzema marca e assiste e impede derrota do Al Ittihad diante do penúltimo

O Al Ittihad, equipa comandada por Nuno Espírito Santo, empatou esta quinta-feira a dois golos na receção ao Al Hazm, a equipa que ocupa a penúltima posição do campeonato saudita, e poderá ficar ainda mais longo do topo da tabela.Karim Benzema acabou por ser o herói (e salvador) da equipa do técnico luso, já que marcou um golo (aos 26') e ainda assistiu para o outro, apontado por Hassan Kadesh 81'. Do lado oposto, num jogo no qual Tozé foi titular, marcaram Mohammed Al Thani (63') e Selemani (86').A equipa de Nuno Espírito Santo, com mais um jogo, está na quinta posição, com 21 pontos, a 5 da liderança do Al-Hilal, a 3 do Al-Taawon (mais um jogo) e a 1 de Al-Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, e Al-Ahli.O Al-Taawon, segundo classificado, podia ter igualado provisoriamente o Al-Hilal na liderança, mas empatou a um golo em casa do Al-Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel. No onze da equipa da casa estiveram Ivo Rodrigues e Pedro Rebocho, que fez a assistência para o golo de Lisandro López, ex-Benfica, mas o Al-Taawon empatou dois minutos depois, pelo brasileiro João Pedro.O Al-Khaleej é 13.º, com 10 pontos, provisoriamente três acima da zona de despromoção. O Al-Akhdoud, de Jorge Mendonça, perdeu no terreno do Damac, por 2-0, com golos de Ahmad Al Zain (48 minutos) e Georges-Kevin N'Koudou (69). A equipa do treinador português segue na 14.ª posição, com sete pontos, mantendo-se provisoriamente acima da linha de água.