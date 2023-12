Campeão Al Ittihad volta a perder na liga saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na 16ª jornada da liga saudita, o campeão Al Ittihad, sem Jota e Benzema, perdeu (1-3) na visita ao Damac. Um bis de Nkoudou (12’ e 45’+7) e um autogolo de Marcelo Grohe (46’) ditaram a 4ª derrota do Al Ittihad na liga – Hamdallah (45’+3) marcou de penálti.





A equipa de Marcelo Gallardo pode perder hoje o 4º posto (tem 28 pontos) e ficar a 16 pontos do líder Al Hilal, que visita o Al-Tai. A equipa de Jorge Jesus e Rúben Neves procura manter a vantagem de 8 pontos para o Al Nassr (2º), que defronta o Al Riyadh. Ronaldo e Otávio devem voltar ao onze de Luís Castro após terem sido poupados na Champions asiática.

Destaque ainda para os golos de Bruno Viana (ex-Sp. Braga) e do português Tozé, este de penálti, no triunfo (2-0) do Al Hazem sobre o Al Fateh.