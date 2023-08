Carrillo deixa o Al Hilal de Jorge Jesus

O Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, anunciou este domingo a saída de André Carrillo, ex-jogador de Sporting e Benfica."As grandes histórias nunca acabam. Sempre no nosso coração, Carrillo", escreveu o clube saudita nas redes sociais, tendo ainda divulgado um vídeo com os melhores momentos do internacional peruano, de 32 anos, que deixa o clube saudita seis épocas depois, nas quais venceu três Ligas Sauditas, duas Supertaças e ainda uma Taça do Rei.Carrillo vai continuar na Arábia Saudita, mas ruma agora ao Al-Qadisiyah, da 2.ª divisão do futebol saudita, onde vai ser companheiro de equipa de Luciano Vietto, também ele antigo jogador dos leões.