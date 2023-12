Champions da Ásia: sorteio simpático para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo não se pode queixar da sorte relativamente ao sorteio dos oitavos de final da Champions da Ásia. Orientado por Luís Castro, o Al Nassr de CR7 e Otávio vai defrontar o Al Fayha, também da Arábia Saudita. Teoricamente, o embate pende para a constelação de Luís Castro, que na Saudi Pro League soma mais 24 pontos (43/19) do que este rival onde atua Stojkovic, antigo guarda-redes sérvio do Sporting.





O Al Nassr segue no 2º lugar do campeonato, enquanto o Al Fayha ocupa um modesto 11º posto. A 1ª mão dos oitavos disputa-se entre 12 e 14 de fevereiro, realizando-se a 2ª mão entre 19 e 21 do mesmo mês. Se for bem sucedido, o Al Nassr enfrenta nos quartos de final o Nasaf (Uzbequistão) ou o Al Ain (Emirados Árabes Unidos).

Jesus versus Morais

Na zona Oeste da Champions da Ásia há outro compromisso que interessa (e muito) ao nosso país. O Al Hilal de Jorge Jesus defronta o Sepahan de José Morais, atual líder do campeonato do Irão. Prevê-se um duelo equilibrado entre os dois treinadores portugueses, se bem que JJ tenha à disposição uma mão cheia de craques que podem fazer a diferença. Mitrovic, Milinkovic-Savic e Rúben Neves, por exemplo.



O conjunto de José Morais, esse, tem um handicap, uma vez que cumpre o terceiro e último jogo do castigo que lhe foi aplicado pela AFC. O que significa isto? Que não pode atuar no seu estádio! O vencedor deste empolgante braço de ferro mede forças nos quartos de final com o Navbahor (Uzbequistão) ou o Al Ittihad (Arábia Saudita) de Marcelo Gallardo, Karim Benzema, Kanté e Jota.