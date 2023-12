Chegou há seis meses e já quer sair do Al Ahli: Roberto Firmino pode mudar de ares

Apenas seis meses depois de ter chegado ao clube, Roberto Firmino estará alegadamente a fazer força para sair do Al Ahli. Segundo a imprensa inglesa, o avançado brasileiro não está satisfeito por ter deixado de ser opção e verá com bons olhos uma mudança de clube na Arábia Saudita, para se juntar ao Al-Ettifaq, equipa orientada por Steven Gerrard, onde poderia reencontrar Jordan Henderson e Gini Wijnaldum, ex-colegas no Liverpool.Confrontado com os rumores, Gerrard não entrou em grande pormenores, mas não escondeu a admiração pelo dianteiro canarinho de 32 anos. "Conheço-o bastante bem, sou um grande fã. Sigo-o há vários anos. De momento é jogador do Al Ahli, por isso é difícil comentar a situação. Mas adoro o Bobby desde o primeiro dia que o vi e sou um grande fã".