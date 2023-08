Christian Martinoli, o narrador sem papas na língua: «Liga saudita é horrível. O Mané até se ri...»

Uns gostam e outros odeiam. A liga saudita já caiu no goto de muitos adeptos do futebol, mas outros tantos continuam a achar que se trata de um campeonato periférico e que dificilmente conseguirá atingir o patamar global que Cristiano Ronaldo garantiu que atingiria.

E se já nos habituámos a encontrar detratores desta liga nos principais clubes europeus, como Toni Kroos tem feito questão de deixar claro semana sim, semana não, desta vez é alguém que devia promover o espetáculo saudita que 'dispara' sem misericórdia para o desporto-rei do longínquo país.

Christian Martinoli é o narrador dos jogos para a TV Azteca, que comprou os direitos da liga saudita para território mexicano, e deixou bem claro que o campeonato da Arábia Saudita é dos piores que já viu.

"A liga saudita é horrível. Jogos com 40 graus, os futebolistas a morrer... As grandes figuras de equipas como o Al Nassr só ganham se não se aborrecerem durante o jogo. E é muito fácil de perceber que se vão aborrecendo. O Marcelo Brozovic ao minuto 60 está mais aborrecido do que eu quando narro o Puebla [clube modesto da Liga MX]. O ritmo é outro e eles não gostam. O Sadio Mané até se ri durante os jogos", declarou.

E com a mesma clareza com que criticou a liga, declara que se tudo correr como os sauditas pretendem, será complicado competir em termos de nomes e mediatismo: "Eu digo isto, mas uma coisa é certa - se continuarem a investir como até agora, é lógico que vão competir com as principais ligas do mundo. Por agora apenas algumas equipas têm craques de nível mundial, mas quando todas tiverem, teremos de nos resignar, porque vão ser jogos que ninguém quererá perder."