Contar espingardas sem dar desculpas

Isto promete! Hoje há clássico saudita e duelo de treinadores portugueses, entre o Al Hilal de Jorge Jesus e o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, para os ‘quartos’ da Taça dos Campeões Árabes.

De volta ao Al Hilal, ‘vice’ da última liga saudita, Jesus crê num grande espetáculo e na antevisão deixou elogios ao adversário, mas frisou que o objetivo é avançar para as ‘meias’. “Vamos defrontar uma equipa forte e será um bom jogo para os adeptos. O Al Ittihad vive um período de estabilidade e tem bons jogadores, mas temos uma equipa ambiciosa e capaz de alcançar este título”, disse o técnico, de 69 anos, admitindo que a sua equipa ainda está muito longe do desejado: “Estamos numa fase de desenvolvimento e a melhorar de jogo para jogo, mas com problemas a resolver em várias linhas.”

Num mercado de transferências que está a rechear os principais emblemas sauditas com craques de topo oriundos do futebol europeu, o Al Hilal conta já com o português Rúben Neves, o sérvio Milinkovic-Savic, o senegalês Koulibaly e o brasileiro Malcom. Sobre este último, extremo contratado ao Zenit por 60 milhões de euros, Jorge Jesus não confirmou se vai fazer a estreia no clássico de hoje. “Se jogar, claro que será um acréscimo de qualidade importante. Se não jogar, e tendo em conta que temos poucas opções à disposição, vamos apresentar-nos como nos últimos jogos”, considerou JJ.

A propósito das soluções do plantel, o técnico amadorense frisou que o emblema de Riade ainda se movimenta em busca de mais reforços, que deverão chegar nos próximos dias: “Esperamos receber mais dois jogadores estrangeiros para completar lacunas em posições e atingir o nível técnico que queremos.”

NES com dúvida para o ataque

Após conduzir o Al Ittihad ao título de campeão saudita, Nuno Espírito Santo segue ao leme do emblema de Jedá, até ao momento reforçado com os franceses Benzema e Kanté, o português Jota e o brasileiro Fabinho. No entanto, o médio ex-Liverpool ainda terá de esperar pela estreia. “Não vai jogar contra o Al Hilal”, garantiu o treinador luso de 49 anos no lançamento do jogo, onde manteve a dúvida sobre a presença do avançado marroquino Hamdallah, a contas com problemas físicos: “Não posso garantir que seja convocado.”

À espera de “um jogo difícil e contra uma excelente equipa”, NES sublinhou que o único foco é passar e lembrou ainda o revés (0-1) com o Al Hilal nas ‘meias’ da Taça do Rei na época passada: “Vamos jogar para vencer e este jogo é totalmente diferente.”